Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye gökyüzünde dengeleri değiştirdi! Göreve başlıyor

SIRA TÜRKSAT 5B VE 6A'DA

Yapımı süren Türksat 5B uydusunun ise 2021'in ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanırken, Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise 2022'de uzaya fırlatılacak.Türksat 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken, 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak. Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.