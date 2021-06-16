Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye gökyüzünde dengeleri değiştirdi! Göreve başlıyor
Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, bu hafta düzenlenecek bir törenle hizmete alınacak. 10 kilowatt elektrik güç birimi ile hizmete alınacak olan Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacağı gibi, bu uydu sayesinde Türkiye dünya nüfusunun yüzde 91'ine uydular aracılığıyla erişim imkanına kavuşacak.
8 ocak 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SapaceX tarafından başarıyla uzaya fırlatılan 5A Haberleşme Uydusu, yaklaşık 4 ay süren yolculuğunun ardından geçtiğimiz haftalarda yörüngesine yerleşmişti. Yörüngeye yerleşmesinin ardından Türksat tarafından test çalışmaları süratle başlatılan Türksat 5A uydusu, bu hafta Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek hizmete alım töreni ile Türkiye'ye hizmet vermeye başlayacak.
GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİZMET VERECEK
Türkiye'nin uzaydaki dördüncü aktif uydusu olacak olan Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine de sahip oldu.
Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuk yaklaşık 4 ay sürmüştü. Yörüngeye yerleşmesi ile birlikte doğru konumlama çalışmaları ve test süreci de tamamlanan Türksat 5A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete alınacak.
31 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNDEKİ HAKLARIMIZI 30 YIL KORUYACAK
31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak olan Türksat 5A, Türkiye'nin derin uzay çalışmalarına da katkı sunacak.
SIRA TÜRKSAT 5B VE 6A'DA
Yapımı süren Türksat 5B uydusunun ise 2021'in ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanırken, Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise 2022'de uzaya fırlatılacak.Türksat 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken, 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak. Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum
- Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Bu hafta karne verilecek mi? 2020-2021 karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi alınacak?
- ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise tercihleri...
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?
- EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?