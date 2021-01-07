Türkiye ABD'deki işgal girişimine tepki gösterdi FETÖ'cü Enes Kanter hazmedemedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kongre'deki baskına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz." denildi.