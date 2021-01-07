07 Ocak 2021, Perşembe
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Türkiye ABD'deki işgal girişimine tepki gösterdi FETÖ'cü Enes Kanter hazmedemedi

Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından fanatikler Kongre binasına saldırdı. İstila görüntüleri dünya basınından canlı olarak aktarıldı. Türkiye de skandal olaylar hakkında "Endişeyle takip ediyoruz" açıklaması yaptı. ABD'de yaşayan terörist Türkiye'nin açıklamasını, "Dünyanın sonu geliyor" ifadesiyle küçümsemeye çalıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Türkiye ABD'deki işgal girişimine tepki gösterdi FETÖ'cü Enes Kanter hazmedemedi

FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu , 'den Türkiye hakkında alçak açıklamalarına devam ediyor. Terörist Kanter, ABD'deki Kongre binasının saldırıya uğramasını ve Türkiye'nin açıklamasını hazmedemedi.

TÜRKİYE'DEN İTİDAL AÇIKLAMASI

Türkiye'de kalkıştıkları darbe girişiminde milletin iradesi karşısında ezilen FETÖ'cüler, ABD'de yaşadıkları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Demokrasiden uzak ve diktatörlükle yönetilen ABD'deki Kongre binasına yapılan istila girişimi Türkiye'nin tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kongre'deki baskına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz." denildi.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI KÜÇÜMSEMEYE KALKTI

Boston Celtics'te oynayan Kanter, Türkiye'nin Washinton DC'deki yaşananlara tepkisini hazmedemedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan FETÖ'cü Kanter, "Bu, utanç verici." açıklamasında bulundu.

Terörist Kanter Türkiye'nin tepkisini "Dünyanın sonu geliyor." ifadesiyle küçümsemeye çalıştı.

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