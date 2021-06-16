AK Parti Genel Merkezi'nde önemli toplantı! Başkan Erdoğan vekillerle bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Vekillerin sahada gördüklerini ve illerin kendilerinden taleplerini Başkan Erdoğan'a ileteceği toplantıda beyin fırtınası yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletle bağı, projeler ve hizmet siyasetinin sürekliliği için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Beyin fırtınası ve vekillerle görüşme kararı da bunlardan biri oldu. İşte AK Parti'de yeni dönemin şifreleri ve atılacak adımlar.
İŞTE AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ
Toplantılarda illerin sorunları ve değerlendirmelerinin yanısıra önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi, ittifaklar ve siyasi partilerin alacağı Hazine yardımına ilişkin maddelerin yer alacağı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Sistemi'nde yapılacak değişiklikler, Hayvan Hakları ile ilgili yapılacak düzenlemeler gibi kamuoyunun yakından takip ettiği konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın Bürüksel'de Almanya Şansölyesi Angelina Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere liderlere yaptığı görüşmeler ve temaslarına ilişkin de milletvekillerine bir değerlendirme yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle Covid-19 pandemisi öncesinde yılda iki defa Ankara dışında düzenlenen kamplarla bir araya geliyordu. Kamplara, sadece milletvekilleri değil bakanlar da katılıyordu. Başkan Erdoğan, bazı vekillerle bire bir görüşme yapıyor, bakanlar özel düzenlenen oturumlarla vekillerin illerine ilişkin taleplerini dinliyor ve not alıp gereğini yerine getiriyordu.
Pandemi nedeniyle bu sürece ara verildi. Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya gelme toplantılarını AK Parti Genel Merkezi'ne taşıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum
- Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Bu hafta karne verilecek mi? 2020-2021 karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi alınacak?
- ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise tercihleri...
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?
- EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler okuldan mı, online mı verilecek? Soru yağmuru...