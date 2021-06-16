AK Parti Genel Merkezi'nde önemli toplantı! Başkan Erdoğan vekillerle bir araya gelecek

Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle Covid-19 pandemisi öncesinde yılda iki defa Ankara dışında düzenlenen kamplarla bir araya geliyordu. Kamplara, sadece milletvekilleri değil bakanlar da katılıyordu. Başkan Erdoğan, bazı vekillerle bire bir görüşme yapıyor, bakanlar özel düzenlenen oturumlarla vekillerin illerine ilişkin taleplerini dinliyor ve not alıp gereğini yerine getiriyordu.