16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Genel Merkezi'nde önemli toplantı! Başkan Erdoğan vekillerle bir araya gelecek

AK Parti Genel Merkezi'nde önemli toplantı! Başkan Erdoğan vekillerle bir araya gelecek

Başkan , önümüzdeki hafta 'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Vekillerin sahada gördüklerini ve illerin kendilerinden taleplerini Başkan Erdoğan'a ileteceği toplantıda beyin fırtınası yapılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
AK Parti Genel Merkezi'nde önemli toplantı! Başkan Erdoğan vekillerle bir araya gelecek

Başkan partisinin milletle bağı, projeler ve hizmet siyasetinin sürekliliği için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Beyin fırtınası ve vekillerle görüşme kararı da bunlardan biri oldu. İşte 'de yeni dönemin şifreleri ve atılacak adımlar.

İŞTE AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ

Toplantılarda illerin sorunları ve değerlendirmelerinin yanısıra önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen düşürülmesi, ittifaklar ve siyasi partilerin alacağı Hazine yardımına ilişkin maddelerin yer alacağı ve 'nde yapılacak değişiklikler, ile ilgili yapılacak düzenlemeler gibi kamuoyunun yakından takip ettiği konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın Bürüksel'de Şansölyesi , Cumhurbaşkanı ve Başkanı başta olmak üzere liderlere yaptığı görüşmeler ve temaslarına ilişkin de milletvekillerine bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle Covid-19 pandemisi öncesinde yılda iki defa dışında düzenlenen kamplarla bir araya geliyordu. Kamplara, sadece milletvekilleri değil bakanlar da katılıyordu. Başkan Erdoğan, bazı vekillerle bire bir görüşme yapıyor, bakanlar özel düzenlenen oturumlarla vekillerin illerine ilişkin taleplerini dinliyor ve not alıp gereğini yerine getiriyordu.

Pandemi nedeniyle bu sürece ara verildi. Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya gelme toplantılarını 'ne taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA