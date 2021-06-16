Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır





'DÜNYADA İLKİ TEŞKİL EDECEK'

ADF'nin de 18 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bakanlık olarak dünyadaki gelişime ayak uydurmak için yenilikler ve açılımlar yapıyoruz. Bu nedenle diplomasi alanında tüm konular Türkiye'de konuşulsun istedik. Antalya Diplomasi Forumu'nu geçen sene salgından dolayı erteledik. Buna rağmen Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde dijital ortamda, video konferans yöntemiyle önemli toplantılar düzenlendi. Bu süreçte de forumun görünürlüğü arttı. Bu forumu, Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan, diplomasi alanına odaklanmış olmasıdır. Bu bakımdan dünyada bir ilki teşkil edecektir" diye konuştu.



'DÜŞÜNCE ALANINDA NÜFUZUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Forumun ana temasını 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' olarak belirlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünya Covid-19 salgınıyla birlikte yeni döneme giriyor. Bu dönemde diplomasiyi ilgilendiren her konu yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülsün istiyoruz. Bu nedenle katılımcıların ağırlığını resmi görevliler oluştursa da katılımcılardan resmi beyan yapmalarını beklemiyoruz. Forumun farklı bakış açılarını yansıtan liberal bir tartışma platformu olmasına önem veriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'yla diplomaside sahada ve masadaki nüfuzumuzun düşünce alanında güçlendirilmesini de hedefliyoruz" dedi.