16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ’ın başkenti ’de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı ve eşinin kabrini ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Dün Şuşa'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan, bugün de başkent Bakü'de temaslarda bulunuyor.

Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

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