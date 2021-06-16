Son dakika: Başkan Erdoğan Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.
NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Dün Şuşa'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan, bugün de başkent Bakü'de temaslarda bulunuyor.
Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.