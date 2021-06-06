Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bugün Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.