07 Haziran 2021, Pazartesi
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye diplomasisi

’ye insani yardımlar için çalışmalarına devam eden Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bugün Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.

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