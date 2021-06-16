16 Haziran 2021, Çarşamba
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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (16 Haziran 2021)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (16 Haziran 2021)

Son dakika | 16 Haziran 2021'e ait koronavirüs (-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. 'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son durum...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu 16 Haziran 2021

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin -19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISI

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Haziran tablosu açıklandı | 71 can kaybı 6 bin 221 yeni vaka 16 HAZİRAN TABLOSU AÇIKLANDI | 71 CAN KAYBI 6 BİN 221 YENİ VAKA

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU

14 HAZİRAN


13 HAZİRAN

12 HAZİRAN

11 HAZİRAN

10 HAZİRAN

9 HAZİRAN

8 HAZİRAN

7 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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