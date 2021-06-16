Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (16 Haziran 2021)
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 16 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son durum...
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA SAYISI
Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU
14 HAZİRAN
13 HAZİRAN
12 HAZİRAN
11 HAZİRAN
10 HAZİRAN
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