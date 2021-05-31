Son dakika | Rusya ile seyahat kısıtlaması kalkacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki seyahat kısıtlaması konusunda "Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin "S-400'ü kullanmayın" teklifinin kabul edilemeyeceğini söyledi.
ABD İLE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK? İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNDEKİ KRİTİK BAŞLIKLAR İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Gözler Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde olacak. Öncesinde ise Ankara-Washington hattında bakan düzeyinde ziyaret bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"YENİ ABD YÖNETİMİNİN DAHA İYİ İLİŞKİ ARAYIŞINI GÖRÜYORUZ"
"Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil."
Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.
"S-400'LER YÜZDE YÜZ BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK"
ABD ile S-400 gerilimi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi.
"S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil."
RUSYA'NIN TÜRKİYE'YE SEYAHAT KISITLAMASI KALKACAK MI?
Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlamasıyla ilgili de konuştu:
"Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."
"İHA'LARA BAŞKA ÜLKELERDEN ÇOK TALEP VAR"
Türkiye'nin SİHA ihracatı da gündemde idi. Çavuşoğlu son durumu anlattı:
"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...
- Yarın nereler açılacak? 1 Haziran Salı günü hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme ile hangi kısıtlamalar bitiyor?
- SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...
- İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!
- ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Online sınav giriş...
- MEB'den beklenen açıklama: 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları...
- 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?
- DGS başvuru son gün: 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır?
- Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...
- Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?