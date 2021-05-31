Son dakika | Rusya ile seyahat kısıtlaması kalkacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

ABD İLE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK? İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNDEKİ KRİTİK BAŞLIKLAR İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Gözler Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde olacak. Öncesinde ise Ankara-Washington hattında bakan düzeyinde ziyaret bekleniyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"YENİ ABD YÖNETİMİNİN DAHA İYİ İLİŞKİ ARAYIŞINI GÖRÜYORUZ"

"Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil."



Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.