Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti: Pozitif gündemle gidiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi hedefi ile yarın Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

ÖNCE BATI TRAKYA

Bugün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine gidecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Atina'ya gelerek, Dendias ile akşam yemeğinde buluşacak. Yarın önce Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretinin hedefi, iki ülke ilişkilerinde normalleşmenin sağlanması. Bir diğer deyişle, ilişkilerin, geçen yıl Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz öncesi duruma dönmesi.

Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde Ege, Doğu Akdeniz, azınlıklar, Yunanistan'da PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin faaliyetleri, düzensiz göç ve Kıbrıs dahil birçok konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca "olumlu gündem" yakınlaşması çerçevesinde, ekonomi, ticaret ve turizm gibi alanlarda işbirliği imkânları da incelenecek. Sözkonusu alanlarda işbirliği imkânları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın dün Kavala'da Yunan mevkidaşı Kostas Frangoyanis ile yaptığı görüşmede ele alındı. Yunanistan'da pandemi nedeniyle Türkiye vatandaşlarına uygulanan ziyaret yasağının önce hafifletilmesi, bir süre sonra da tamamen kaldırılması gündemde.