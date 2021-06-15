Son dakika: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önlemli açıklamalar
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve MHP, Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
İftiralarla bezenmiş kara propaganda ne denli hızlı olsa da hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur. Günümüz şartlarında uluslararası ilişkiler çerçevesinde söylerlersek ters propagandaların, uydurma iddiaların yoğunluğu tehlikeli boyutta artmıştır. Her ülkede olduğu gibi bu karmaşık ilişkiler ağının merkezinde vazgeçilmez hak ve menfaatleri bulunmaktadır.
Türkiye'nin coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumunu dikkate alan şahsiyetli, istikrarlı ve etkili dış politika hem gayemiz hem de gayretimizdir. Meselelere başkent Ankara'dan bakan, dünyayı Türkçe okuyan, ne doğudan ne batından vazgeçen, hiçbir medeniyet ve milleti hor görmeyen bir vizyon genişliği MHP'nin dış politikasının ana çatısıdır.
Büyük Türk milleti Anadolu'da 1000 yıldır varlığını sürdürmüş ve bu coğrafyayı vatan yapmıştır. bir coğrafyanın beşeri, ekonomik, sosyal, kültürel politiğini oluşturmak ve yükseltmek mevcut devlet ve millet yapısını hesaba katan gerçekçi bir analizin sonucudur.
1923 yılında kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti bu var olma mücadelesinin tarihi mirasını devralmıştır. Bugünkü vatanımız geçen yüzyılın ilk çeyreğinde başka toplumlara tahsis edilmek istenen küresel projenin hilafına, muhteşem bir mücadeleyle kazanılmıştır. Devlet siyasetimizin önceliği, uluslararası ilikilerde mevcut sınır ve yapının korunmasına yönelik tedbirler olmuş, Kurtuluş Savaşımızla yarım kalmış küresel projelerin hala canlı olduğuna dair kaygıları beraberinde getirmiştir.
Yaşayan ve değişen küresel değişimler, ülkemizin güç ve etki kazanması stratejik ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektirebilir. Jeopolitikten doğan stratejinin köklü değişimlere açık olduğunu söylemek bugün mümkün değildir.
Türkiye'nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve kaygı belirleyen unsur olmuştur. Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, tehditlere boyun eğen bir ülke olmayacaktır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz, buna karşılık ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz.
Cumhur İttifakı ve MHP, Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır. Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli ve güçlü bir ülkedir. Muhalefet bugün ölü doğmuş projelerin figüranı olmaya taliptir. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını bilemeyiz ama bizim gideceğimiz başka bir vatan ve gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur.
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