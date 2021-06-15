Son dakika: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önlemli açıklamalar

Büyük Türk milleti Anadolu'da 1000 yıldır varlığını sürdürmüş ve bu coğrafyayı vatan yapmıştır. bir coğrafyanın beşeri, ekonomik, sosyal, kültürel politiğini oluşturmak ve yükseltmek mevcut devlet ve millet yapısını hesaba katan gerçekçi bir analizin sonucudur.

1923 yılında kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti bu var olma mücadelesinin tarihi mirasını devralmıştır. Bugünkü vatanımız geçen yüzyılın ilk çeyreğinde başka toplumlara tahsis edilmek istenen küresel projenin hilafına, muhteşem bir mücadeleyle kazanılmıştır. Devlet siyasetimizin önceliği, uluslararası ilikilerde mevcut sınır ve yapının korunmasına yönelik tedbirler olmuş, Kurtuluş Savaşımızla yarım kalmış küresel projelerin hala canlı olduğuna dair kaygıları beraberinde getirmiştir.

Yaşayan ve değişen küresel değişimler, ülkemizin güç ve etki kazanması stratejik ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektirebilir. Jeopolitikten doğan stratejinin köklü değişimlere açık olduğunu söylemek bugün mümkün değildir.

Türkiye'nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve kaygı belirleyen unsur olmuştur. Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, tehditlere boyun eğen bir ülke olmayacaktır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz, buna karşılık ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz.

Cumhur İttifakı ve MHP, Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır. Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli ve güçlü bir ülkedir. Muhalefet bugün ölü doğmuş projelerin figüranı olmaya taliptir. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını bilemeyiz ama bizim gideceğimiz başka bir vatan ve gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur.