Son dakika: MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler yakalandı
Son dakika haberine göre Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. "Ebu Usame el Türki' kod adlı teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'a 2014'te katıldığı tespit edilen Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı. A Haber muhabiri Ece Altuğ, operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. A Haber muhabiri Ece Altuğ "MİT son zamanların en başarılı operasyonlarından birine daha imza attı." dedi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.
KIRMIZI KATEGORİDE ARANIP YAKALANAN İLK DEAŞ'LI TERÖRİST
Terör örgütü DEAŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.
Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.
2014'TE DEAŞ'A KATILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.
Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.
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