Son dakika: MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler yakalandı

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIP YAKALANAN İLK DEAŞ'LI TERÖRİST

Terör örgütü DEAŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.

2014'TE DEAŞ'A KATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.

Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.