02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika | Metin Kıratlı'dan flaş suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı , organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 'in kendisine yönelik iddialarına tepki gösterdi. Kıratlı, “İlgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika | Metin Kıratlı'dan flaş suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in kendisine yönelik iddialarına tepki gösterdi. Kıratlı, "İlgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.



Kıratlı, kişisel Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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