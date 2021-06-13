Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker tutuklandı mı, nerede? Son gelişmeler...

Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyonda, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği(MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Öncel'in, adresinde bulunduğu öne sürülen senetlerden ulaşılan yeni delil ve şikayet üzerine 3 şüpheliyle birlikte yeniden gözaltına alındığı belirtildi. İşte, Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Son gelişmeler...

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 63 şüpheli için 7 ilde düzenlenen operasyonda MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel de gözaltına alındı.