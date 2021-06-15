Son dakika | Otobüs seyahatlerinde yeni dönem! İzin verildi
Son dakika haberi... Türkiye tam kapanma döneminde birçok kalemde yasak ve tedbirlerin sayısını artırarak salgının yayılım hızını kontrol altına almayı başardı. Bu süreçte şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması esnetildi. Aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk yapılmasına izin verildi.
Şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 koltuk kısıtlaması şartına iyileştirme yapıldı. Yeni değişikliğe göre aynı aileden seyahat edecek kişiler otobüste de yan yana seyahat edebilecek.
Milliyet'in haberine göre; Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Otobüslerde yolcu taşıma kapasitesi 'aile' düzenlemesi ile değişti." ifadelerini kullandı.
'KOLTUK SINIRININ TAMAMEN KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ'
İlerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Aynı aile bireyleri aynı otobüste yan yana seyahat edebiliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte işler açıldı. Geçmiş döneme göre çok daha iyi gidiyor. İlerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kalkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı." dedi.
'AİLELERİN YAN YANA OTURMASINA MÜSAADE EDİLDİ'
Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "Çekirdek ailelerin yan yana oturmasına müsaade edildi. Bu bir miktar daha koltuğu kullanabilmemize imkân verse de halen koltuklarımızı tam kapasite ile kullanamıyoruz. Tek başına seyahat eden yolcularımızın yan koltuklarının boş kalması uygulaması devam ediyor. Yani yolcularımızın yan koltuğunda ailelerinden başka bir yolcu seyahat edemiyor." ifadelerini kullandı.
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