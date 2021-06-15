Son dakika | Otobüs seyahatlerinde yeni dönem! İzin verildi

'AİLELERİN YAN YANA OTURMASINA MÜSAADE EDİLDİ'

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "Çekirdek ailelerin yan yana oturmasına müsaade edildi. Bu bir miktar daha koltuğu kullanabilmemize imkân verse de halen koltuklarımızı tam kapasite ile kullanamıyoruz. Tek başına seyahat eden yolcularımızın yan koltuklarının boş kalması uygulaması devam ediyor. Yani yolcularımızın yan koltuğunda ailelerinden başka bir yolcu seyahat edemiyor." ifadelerini kullandı.

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