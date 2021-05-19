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Haberler Galeri Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülke virüsle mücadele için kapılarını turistlere kısıtladı. Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla oluşan toplumsal bağışıklık vaka sayılarını düşürdü. Yavaş yavaş normalleşme adımları atılan birçok ülke, misafirleri için seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. İşte seyahat kısıtlaması olan ülke ülke son durum..

Giriş Tarihi: 19.05.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 11:12
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Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

DANİMARKA

Danimarka, 26 Haziran'a kadar AB dijital sertifikasıyla tüm turistlere sınırlarını açmayı planlıyor. Ülke, 1 Mayıs itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat izni vermişti.

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Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

FRANSA

15 Mayıs itibarıyla 20 milyon kişiyi aşılama hedefine ulaşan Fransa'nın 9 Haziran ve sonrasında bazı uluslararası seyahatlere izin vermesi bekleniyor. Ülke, "TousAntiCovid" adlı uygulama ile yolcuların aşı/test durumunu takip edecek. Öte yandan kısıtlamalara tabi olacak ya da seyahat izni verilecek ülkeler belirlenecek.

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Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

MALTA

Malta, 1 Haziran itibarıyla tamamen aşılanmış kişilerin ülkeye girişine izin vermeyi planlıyor. Misafir döngüsünün artırılması adına, ülkede 2 geceden fazla kalan misafirlerin ekstra ücret ödemesi gerekeceği belirtiliyor.

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Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

İNGİLTERE

İngiltere'de 17 Mayıs itibarıyla, yeşil kategorideki ülkelerden geliş-gidişlere karantinasız serbest dolaşım imkanı sunuluyor. Ancak yine de söz konusu ülkelerden gelecek yolcuların seyahat önce PCR testi yaptırması gerekiyor.

İngiltere'nin şu an için yeşil listesinde bulunan yerler: Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Brunei, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, Falkland Adaları, İsrail, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Saint Helena ve Portekiz.

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Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt

PORTEKİZ

Euronews'in haberine göre Portekiz, 17 Mayıs itibarıyla sınırlarının tüm AB/Schengen bölgesi vatandaşlarının yanı sıra Birleşik Krallık'a zorunlu olmayan seyahatlere de açık olduğunu duyurdu. Ülkeye gelecek 2 yaşın üzerindeki herkesin negatif test sonucunun bulunması gerekiyor.