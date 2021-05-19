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Seyahat kısıtlaması olan ülkeler | Yaz tatili için hangi ülkeye ne zaman gidilmeli? İşte merakla beklenen yanıt
Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülke virüsle mücadele için kapılarını turistlere kısıtladı. Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla oluşan toplumsal bağışıklık vaka sayılarını düşürdü. Yavaş yavaş normalleşme adımları atılan birçok ülke, misafirleri için seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. İşte seyahat kısıtlaması olan ülke ülke son durum..
Giriş Tarihi: 19.05.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 11:12
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