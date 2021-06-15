Son dakika: Şuşa Beyannamesi imzalandı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi. Başkan Erdoğan, "Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajlar çok önemli. Karabağ''ın bir daha felaket yaşamaması için adım atacağız. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun." diye konuştu. Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaları imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi. Beyannamede "Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder" ifadelerine yer verildi. İmza töreninin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.
Aliyev, ''Azerbaycan halkı adına aziz kardeşimi Azerbaycan'da selamlamak istiyorum'' dedi. Aliyev, konuşmasında ''İmzalanan Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisi ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü buradadır. Azerbaycan'da bu sabırsızlıkla bekleniyordu. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor. Türkiye'nin desteğini unutmayacağız. Karabağ muharebesi sonrası Ermenistan diz çöktü. Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.
Başkan Erdoğan da konuşmasında şunları söyledi:
Bugün farklı bir heyecanın içindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden kurtulmuş oldu. Kardeşim fon olarak basın toplantısında anlamlı bir yer seçmiş oluyor. Bir yanda Valilik binası bir yanda Ermenilerin yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şuşa'dan vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Altyapıda yoğun çalışmalar yapılıyor. Yollar yapılıyor, yüksek gerilim hatları inşa ediliyor, susuz olan bölge suya kavuşuyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanlarına da kavuşacak. Havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara geliş - gidişler artacak. Turizmde bölge inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Karabağ eski ihtişamına yeniden kavuşacaktır, bundan hiç şüphem yok. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Değerli kardeşimin özel çalışmaları var.
ERMENİSTAN'IN KENDİSİNE UZATILAN İYİ NİYET ELİNİ TUTMASINI ARZU EDİYORUZ
Bir yandan yıkımları telafi ederken, Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. TOKİ ile birlikte burada atmayı planladığımız planlar var. Artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkanları doğmuştur. Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.
Altılı platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran... Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için her türlü fedakarlığa varız, sayın Putin bu tür fedakarlıklara var. Tarihi fırsatın, gerçekçi olmayan heveslerle kaçırılmaması en büyük temennimiz. Bölgedeki herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmesi şarttır. Böyle bir fırsat olduğunda Ermenistan'la normalleşmenin olması için üzerimize düşeni yapacağımızı söylüyoruz.
ŞUŞA'DA EN KISA SÜREDE BAŞKONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bugün yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli. Bu adımı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfası bu beyanname bugün hayatiyet kazanıyor. Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. (Zengezur koridoru) Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi daha da tahkim ediyoruz. Burada İHA'lar, SİHA'lar ciddi işler gördüler. Azerbaycan bu işlerde üretin merkezi olma imkanını yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Genel Müdürü Bayraktar`a "Karabağ Nişanı" verdi.
ŞUŞA BEYANNAMESİ'NDE ŞU İFADELER YER ALDI
Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.
Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.
Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.
Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.
Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.
Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
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