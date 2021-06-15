Son dakika: Şuşa Beyannamesi imzalandı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar





ERMENİSTAN'IN KENDİSİNE UZATILAN İYİ NİYET ELİNİ TUTMASINI ARZU EDİYORUZ

Bir yandan yıkımları telafi ederken, Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. TOKİ ile birlikte burada atmayı planladığımız planlar var. Artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkanları doğmuştur. Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.

Altılı platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran... Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için her türlü fedakarlığa varız, sayın Putin bu tür fedakarlıklara var. Tarihi fırsatın, gerçekçi olmayan heveslerle kaçırılmaması en büyük temennimiz. Bölgedeki herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmesi şarttır. Böyle bir fırsat olduğunda Ermenistan'la normalleşmenin olması için üzerimize düşeni yapacağımızı söylüyoruz.