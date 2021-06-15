15 Haziran 2021, Salı
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Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'nca Somali'nin başkenti Mogadişu'da 11 asker adayının hayatını kaybettiği terör saldırısı kınandı. Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu'da Somali Ulusal Ordusu birliklerini hedef alan ve ilk belirlemelere göre 11 asker adayının hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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