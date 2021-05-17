17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Seyahat izin belgesine ihtiyaç duyulmayacak! Yeni açıklama geldi

kademeli normalleşme döneminde 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde,yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletleriyle uçabileceklerini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Seyahat izin belgesine ihtiyaç duyulmayacak! Yeni açıklama geldi

(), kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde, uçuş bilgilerinizi (bilet, mobil bilet, rezervasyon kodu vb.) ibraz ederek, ayrıca seyahat izin belgesine gerek olmadan seyahatinizi kısıtlamasız gerçekleştirebilirsiniz."

Bilet alanlar dikkat! Tam kapanmada... BİLET ALANLAR DİKKAT! "TAM KAPANMADA..."

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