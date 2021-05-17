Seyahat izin belgesine ihtiyaç duyulmayacak! Yeni açıklama geldi

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde, uçuş bilgilerinizi (bilet, mobil bilet, rezervasyon kodu vb.) ibraz ederek, ayrıca seyahat izin belgesine gerek olmadan seyahatinizi kısıtlamasız gerçekleştirebilirsiniz."