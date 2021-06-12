FETÖ iddianamesinde çarpıcı tespit! Yeniden yapılanmaya çalıştıkları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bazı kurumlarda yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine 9 Şubat'ta soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, kamudan ihraç edilen eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin T'nin örgütün güncel kamu kurumları yapılanmasında görev yaptığı tespit edildi.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Yasin T'nin Yenimahalle ilçesinde örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandıkları gaybubet evinde kaldığını ve o evde FETÖ soruşturmalarında firari olarak aranan kişilerin da olduğunu belirledi.

Yasin T'nin yurt dışına kaçma planı yaptığını belirleyen ekipler, şüphelinin 10 Mart'ta örgüt evindekilerle iki araçla İstanbul yönüne gittiği tespiti üzerine takip başlattı. Araçları Bolu'da durdurarak operasyon düzenleyen ekipler, Yasin T, A.T, F.D, eski emniyet müdürleri H.D ve Cihangir B, eski binbaşı H.U, eski Başbakanlık personeli Metin K, eski albay Yaşar Ö. ve Murat O'yu gözaltına aldı.