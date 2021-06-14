Son dakika: Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Profesör tarih verdi





"HİNDİSTAN VARYANTIYLA TEKRAR BİR SALGIN YAŞAMA İHTİMALİ UFAK DA OLSA VAR"

Son dönemde görülen Hindistan varyantıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bir tek bizi endişeye sevk eden, çok dikkat edilmesi gereken şey, Hindistan varyantı. Biraz daha dikkat edilmesi gereken bir virüs. Biontech aşılarına karşı duyarlı ama Sinovac ile ilgili aynı şeyi henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla Hindistan varyantıyla tekrar bir salgın yaşama ihtimali ufak da olsa var. O yüzden bu dönemde en çok dikkat etmemiz gereken şey bu Hindistan virüsünün ülkemize girmesini önlemek olmalı. Havayolu ile Hindistan'dan buraya gelebiliyor insanlar, Hindistan'a giden bizim vatandaşlarımız tekrar döndüğünde buraya virüs getirebiliyorlar tabi o kişilerin izole edilmeleri gerekiyor. En azından 14 gün ya da 10 gün bir karantina süreleri ya da PCR testlerini sürekli olarak tekrarlayarak gelmeleri gerekiyor. Bu açıdan buna çok dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Bunun dışında diğer varyantların şu an için herhangi bir artış göstereceğini ben düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanması gerekiyor" dedi.