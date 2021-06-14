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Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 polis gözaltına alındı

Son dakika haberine göre merkezli 32 ilde 'nün () "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 polis gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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