FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda, 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro, 1500 liralık market alışveriş kartı ve "F" serisi 1 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.