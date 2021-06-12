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FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi gözaltına alındı

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerinde yakalanan 9 şüpheli arasında eski polis müdürü ’ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro, 1500 liralık market alışveriş kartı ve "F" serisi 1 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi gözaltına alındı

'da, (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ya da üye oldukları belirlenen ve farklı soruşturmalardan aranan 9 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

ekiplerince, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen 7 ilçedeki 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında "" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 'ın eşi 'ın da bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

Ayrıca, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı soruşturmalardan aranması olan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro, 1500 liralık market alışveriş kartı ve "F" serisi 1 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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