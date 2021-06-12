12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Son dakika haberi... Sentetik ecza temini sağlayan çeteye ağır darbe indirildi. (EGM), 'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi. Bu operasyon büyüklüğü ve muhtevası bakımından cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2021
ABONE OL
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin rekoru! İstanbulda 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU! İSTANBUL'DA 1 MİLYON 750 BİN ADET TABLET HALİNDE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

EGM'nin sosyal medya hesabından, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Bu bir rekor. Tam 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Bakanlıktan flaş operasyon açıklaması BAKANLIK'TAN FLAŞ OPERASYON AÇIKLAMASI
Şok baskın! Özel düzenek kurmuş ŞOK BASKIN! ÖZEL DÜZENEK KURMUŞ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA