A Haber'den tarihi yayın: PKK'nın korkulu rüyası Mehmetçik'e üs bölgesinde ziyaret

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR...

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda terörü kaynağında yok etmek maksadıyla halen kurulma aşaması devam eden üs bölgemizin tamamlanması için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için komandolarımla birlikte, gece gündüz demeden, yaz kış demeden, her türlü taktik ve tekniği kullanarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar şehitlerimizin kanının sorumluluğu ve gazilerimizin varlığının bilinci içinde yüksek moral gücü ve fizik gücüyle komandolarımla birlikte vazifemizi yapmaya devam ediyoruz. Üs bölgemizden bize güvenen yüce Türk milletine komandolarım adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

MEHMETÇİK'İN KULLANDIĞI SİLAHLAR

A Haber canlı yayınında Mehmetçik'in terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için kullandığı tabanca, tüfek, bombaatar ve termal kameralar da tanıtıldı. Silahların ekseriyetinin yerli ve milli olması dikkat çekerken, teröre vurulan büyük darbenin altında Türk mühendislerinin de imzasının olduğu görüldü.