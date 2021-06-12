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A Haber'den tarihi yayın: PKK'nın korkulu rüyası Mehmetçik'e üs bölgesinde ziyaret

, kahraman Mehmetçik'i ziyaret etti. Tarihe geçen yayında terör unsurlarının nasıl çaresiz hale getirildiği aktarılırken, Mehmetçik'in kullandığı silahlar gösterildi. Üs Bölgesinde gerçekleştirilen A Haber canlı yayınının sürprizi ise bir Mehmetçik'in annesiyle kavuşma anı oldu.

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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A Haber'den tarihi yayın: PKK'nın korkulu rüyası Mehmetçik'e üs bölgesinde ziyaret

, tarihi bir canlı yayına imza attı. Üs Bölgesinde yayın gerçekleştiren A Haber, kahraman Mehmetçik'in yitesiye mücadelesini tüm çıplaklığıyla seyircisiyle buluşturdu.

TERÖRÜN KÖKÜ NASIL KURUTULUYOR?

Muş'ta terör örgütüne vurulan büyük darbeyi değerlendiren, Muş İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen: Terör örgütüne katılım sıfıra inmiş durumda, ikna süreçleri vasıtasıyla da teslim olma sayıları artmış durumda.

Örgütte büyük bir çözülme var. Özellikle yurt dışında 'nin icra ettiği kararlı operasyonlar, yurtiçinde tarafından operasyonlar, ile eşgüdüm içerisindeki koordinasyon ve istihbarat paylaşımı, MİT'in katkıları, 'nin katkıları, milletimizin kararlı mücadelesi, hükümetin arkamızda olmasıyla inşallah kısa sürede terörü ülkenin gündeminden çıkaracağımıza inanıyorum. 2021 yılı terörün sonlanacağı bir yıl olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

PKK'NIN KORKULU RÜYASI: KILIÇ TABURU

Muş İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen, canlı yayında halihazırda operasyon bölgesinde bulunan kahraman Mehmetçik'lerle telsiz vasıtasıyla iletişime geçti.

Terör örgütünün korkulu rüyası Kılıç Taburu'nun komutanı Muş Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Erim, ''Şu anda ve il sınırlarıyla komşu; Muş İl Jandarma Komando Komutanlığı sorumluluk sahası olan, Şenyayla'nın tam orta noktası olan, 1765 rakımlı bölgede bulunmaktayız. Bulunduğumuz bölge derin dere yatakları ve tepelerden oluşmakta, terör unsurlarının barınmasına ve gizlenmesine müsait, yer yer 6 ve 10 metre arasında oluşan meşe ormanlarından oluşmaktadır. Bölgeye bahar aylarının gelmesiyle birlikte Mart ayından itibaren civar illerden çok sayıda göçer hareketleri gözlemlenmektedir. Çok sayıda vatandaşımız bölgede hayvancılık faaliyetlerini yürüterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR...

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda terörü kaynağında yok etmek maksadıyla halen kurulma aşaması devam eden üs bölgemizin tamamlanması için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için komandolarımla birlikte, gece gündüz demeden, yaz kış demeden, her türlü taktik ve tekniği kullanarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar şehitlerimizin kanının sorumluluğu ve gazilerimizin varlığının bilinci içinde yüksek moral gücü ve fizik gücüyle komandolarımla birlikte vazifemizi yapmaya devam ediyoruz. Üs bölgemizden bize güvenen yüce Türk milletine komandolarım adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

MEHMETÇİK'İN KULLANDIĞI SİLAHLAR

A Haber canlı yayınında Mehmetçik'in terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için kullandığı tabanca, tüfek, bombaatar ve termal kameralar da tanıtıldı. Silahların ekseriyetinin yerli ve milli olması dikkat çekerken, teröre vurulan büyük darbenin altında Türk mühendislerinin de imzasının olduğu görüldü.

KAHRAMAN ASKERE SÜRPRİZ

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Güllü'ye canlı yayında sürpriz yapıldı. En çok annesini özlediği söyleyen Mehmetçik, ailesinin İstanbul'da olduğunu sanıyordu. Kahraman askerimiz ve ailesinin buluşması tüyleri diken diken etti.

Kahraman Mehmetçik A Haber canlı yayınında ailesiyle buluştu KAHRAMAN MEHMETÇİK A HABER CANLI YAYININDA AİLESİYLE BULUŞTU
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