İstanbul'da uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı
Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saksılar içerisine dikilmiş halde 7 adet kök hint keneviri ele geçirildi.
YAŞAM DHA
Polis ekipleri, dün saat 00.25 sıralarında, Bahçelievler'de A.Ö. isimli kişiyi durdurdu. Hareketlerinden şüphelendikleri kişinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini değerlendiren ekipler A.Ö.'yü gözaltına aldı.
Ekipler şüpheli A.Ö.'nün verdiği bilgi doğrultusunda Bahçelievler Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisinde ısıtma ve havalandırma düzenekleri kurulu saksılara dikilmiş 7 adet kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Uyuşturucu imalatı için özel sistemle kurulmuş düzenek kameralarca görüntülendi.
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