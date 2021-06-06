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İstanbul'da uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı

'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saksılar içerisine dikilmiş halde 7 adet kök hint keneviri ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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İstanbul'da uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, dün saat 00.25 sıralarında, 'de A.Ö. isimli kişiyi durdurdu. Hareketlerinden şüphelendikleri kişinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini değerlendiren ekipler A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Ekipler şüpheli A.Ö.'nün verdiği bilgi doğrultusunda Bahçelievler 'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisinde ısıtma ve havalandırma düzenekleri kurulu saksılara dikilmiş 7 adet kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatı için özel sistemle kurulmuş düzenek kameralarca görüntülendi.

Gözaltına alınan A.Ö., isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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