Son dakika: Bakanlık'tan uyuşturucu operasyonu açıklaması! 168 ton toz esrar elde edilebilecek kenevir bitkisi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülkemizi tehdit eden PKK terör örgütünün silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narko-terör operasyonları kararlılıkla sürdürülmektedir.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde önceden Mini İHA (Drone) araçları ile tespiti yapılan (141) noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda;



*-(7.270.752) kök kenevir bitkisi,*

*-(32) kg toz esrar,*

*-(2) adet su motoru,*

*-(13) bin metre sulama hortumu,*

*-(1) adet akü,*

*-(1) adet küçük tüp,*

*-(1) adet 4'lü pil bloğu,*

*-(25) kg gübre ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.*

Ayrıca operasyon sonucunda 45 şüphelinin kimlik tespitleri yapılarak narkoterör suçundan haklarında yasal işlem başlatılmıştır.



Operasyonlarda ele geçirilen 7.270.752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçilmiştir.