Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu
Son dakika... Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran’da NATO Zirvesi'nde görüşecek. İki liderin görüşmede, ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.
Daha önce 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.
Beyaz Saray, Biden'ın görüşme takvimini açıklayarak 14 Haziran'da Başkan Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
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