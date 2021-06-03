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Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika... ’dan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe , 14 Haziran’da 'nde görüşecek. İki liderin görüşmede, ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'nde görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.

Daha önce 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe 'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.

, Biden'ın görüşme takvimini açıklayarak 14 Haziran'da Başkan Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Gün içinde Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurmuştu.

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