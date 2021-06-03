Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Daha önce 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.

Beyaz Saray, Biden'ın görüşme takvimini açıklayarak 14 Haziran'da Başkan Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.