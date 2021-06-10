Son dakika: Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan - Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de yapacakları ikili görüşmeden beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu ilişki, yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat." ifadesini kullandı.

Psaki, söz konusu görüşmede masada hangi konuların olacağı sorusuna ise "Küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını görüşeceklerine eminim, aynı şekilde Kovid-19 ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır. Görüşme zamanı yaklaştıkça elimizde daha çok detay olacaktır." yanıtını verdi.