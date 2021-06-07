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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Joe Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , Erdoğan-Biden görüşmesinde; , , , ile konularının ele alınacağını açıkladı. Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyor. İkisi de ülkeler arası ilişkileri gözden geçirmeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Joe Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama! İşte masadaki konular

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , ABD Başkanı 'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GENİŞ VE KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, , , , Dağlık gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, 'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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