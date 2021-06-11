11 Haziran 2021, Cuma
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HDP kapatılacak mı? HDP için karar tarihi açıklandı

PKK ile bağlantısı ortaya çıkan için kapatma çalışmaları devam ediyor. Belgelerin ve konuşmaların iddianamede yer aldığını belirten Başsavcısı , "Tüm deliller dosyada. Karar 15 gün içinde verilecek" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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HDP kapatılacak mı? HDP için karar tarihi açıklandı

Başsavcısı , 'da 'nde düzenlenen "" konulu uluslararası konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DELİLLER TAMAM DOSYA İŞLEMDE

İddianamenin hazırlanması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor.

Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik."

"HEPSİNİN KONUŞMALARI VAR"

Şahin, İddianamede HDP'nin üst yöneticilerinden isimlerin olup olmadığıyla ilgili olarak, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davayı ilk olarak 17 Mart 2021'de 'ne açmış ancak dosya eksiklik nedeniyle 31 Mart 2021 tarihinde iade edilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, eksiklikleri gidererek 7 Haziran tarihinde iddianameyi yeniden Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

HDP'ye kapatma davası! 451 isme siyasi yasak isteniyor HDP'YE KAPATMA DAVASI! 451 İSME SİYASİ YASAK İSTENİYOR

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