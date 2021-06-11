HDP kapatılacak mı? HDP için karar tarihi açıklandı
Terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıkan HDP için kapatma çalışmaları devam ediyor. Belgelerin ve konuşmaların iddianamede yer aldığını belirten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Tüm deliller dosyada. Karar 15 gün içinde verilecek" dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
DELİLLER TAMAM DOSYA İŞLEMDE
İddianamenin hazırlanması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor.
Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik."
"HEPSİNİN KONUŞMALARI VAR"
Şahin, İddianamede HDP'nin üst yöneticilerinden isimlerin olup olmadığıyla ilgili olarak, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davayı ilk olarak 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne açmış ancak dosya eksiklik nedeniyle 31 Mart 2021 tarihinde iade edilmişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, eksiklikleri gidererek 7 Haziran tarihinde iddianameyi yeniden Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.
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