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Son dakika: İBB'nin ihmali müsilaj felaketine davetiye çıkardı: Haliç de gidici!

Son dakika haberine göre 'yı başta olmak üzere kısa sürede tümüyle esir alan müsilaj sorunu üzerine 'den önemli bir açıklama daha geldi. Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İBB'nin adımlarının felakete davetiye çıkardığı dile getirilirken 'te de durumun kötü olduğunun altı çizildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: İBB'nin ihmali müsilaj felaketine davetiye çıkardı: Haliç de gidici!

İl Başkanlığı yetkilileri, denizlerimizi saran müsilajda 'nin (İBB) ihmallerini sıraladıkları bir sosyal medya açıklaması paylaştı.

İBB yönetiminin göreve geldikten sonra 'maliyetli' olduğunu öne sürerek çalıştırmadığı ve iptal ettiği arıtma tesisleri nedeniyle sorumluluğu bulunduğunu belirten açıklamada, "Deniz salyası (müsilaj) meselesinde 'İBB'nin ne ihmali var ki kardeşim?' diyenlere, gerekçesini verilerle açıklayalım" ifadeleriyle ihmaller maddeler halinde sıralandı. İşte o maddelerden bazıları:

HALİÇ DE GİDİCİ
Günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3.8 milyonda kaldı. Su arıtımından geri kazanılan su miktarı düştü. Bu, biyolojik arıtma dahil atık su arıtma tesislerinin çalıştırılmadığının ispatı.



'te dip çamur tarama ve susuzlaştırma hedefi 50 bin ton iken; gerçekleşen sadece 4 bin tonda kaldı.

CHP'li dönemde 'nin yatırım bütçesi yüzde 35 azaldı.



Yeni hizmete açılan içme suyu şebeke ve isale hatları azaldı. Silahtarağa Projesini "temel atmama töreniyle" iptal eden İBB, AK Parti döneminde yapımına başlanıp 2020'de açılması planlanan biyolojik arıtma tesislerini de açamadı.

3. Kademe, , ve benzeri pek çok proje yarım bırakıldı. AK Parti döneminde yapımına başlanan Emirli Ünitesi, , gibi pek çok tesis hâlâ tamamlanamadı. Halihazırdaki arıtma tesisleri dahi düzenli çalıştırılmadı.

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