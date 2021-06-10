Son dakika: İBB'nin ihmali müsilaj felaketine davetiye çıkardı: Haliç de gidici!

İBB yönetiminin göreve geldikten sonra 'maliyetli' olduğunu öne sürerek çalıştırmadığı ve iptal ettiği arıtma tesisleri nedeniyle sorumluluğu bulunduğunu belirten açıklamada, "Deniz salyası (müsilaj) meselesinde 'İBB'nin ne ihmali var ki kardeşim?' diyenlere, gerekçesini verilerle açıklayalım" ifadeleriyle ihmaller maddeler halinde sıralandı. İşte o maddelerden bazıları: