TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar: HDP davası AYM’nin namus borcudur
Şehit yakınları ve gaziler, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmasını istiyor. TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, "Meclis’te takım elbise giyenlerin dağda mekap giyenlerden hiçbir farkı yoktur." dedi.
Vatan uğruna hayallerini, umutlarını, hayatlarını ve uzuvlarını feda eden şehit yakınları ve gaziler, HDP'nin kapatılmasını istiyor. Şehit aileleri ve gaziler adına konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı gazi Lokman Aylar, HDP'nin bir an evvel kapatılması gerektiğini söyledi.
Sabah'ın haberine göre HDP'nin hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu ifade eden gazi Aylar, "Meclis'te takım elbise giyenlerin dağda mekap giyenlerden hiçbir farkı yoktur. İşte bu nedenle HDP derhal kapatılmalıdır. Mevcut yöneticileri de ömür boyu siyasi yasaklı hale getirilmelidir.
Bizler vatan kahramanları olarak bunları isterken gazi Meclis'imize de çağrıda bulunuyoruz. Terör örgütleriyle uzaktan yakından bağlantılı olan kişilerin parti kurmaları engellenmelidir. Yapılacak düzenlemelerle bırakın milletvekili olmayı bu kişilerin muhtar dahi olmaları engellenmelidir" diye konuştu.
'GAZİ MECLİS'İMİZDEN ÇIKSINLAR'
"Şehit anaları, eşleri ve gazilerimiz HDP'nin kapatılmasını istiyor" diyen Aylar, "Bizler bu ülkeye bedel ödeyen gazilerimizin, şehit ailelerimizin bir araya geldiği bir oluşumuz.
Eli kanlı teröristlerin, onlara destek olanların, artı teröristler, PKK'yı savunan, onlara arka bahçemiz diyen siyasi partilerin kapatılmasını istiyoruz. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasından rahatsızlar.
Bu ülkeye ihanet eden eli kanlı teröristlerin, bunlara yandaşlık yapanların bu ülkede yaşaması haramdır. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor.
Yüzlerce vatan evladını şehit eden PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin kapatılması, Anayasa Mahkemesi'nin şehit ailelerine, gazilerimize olan namus borcudur" dedi.
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