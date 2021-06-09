Başkan Erdoğan'dan Marmara'da müsilaj seferberliği mesajı! Haliç'i temizlediğimiz gibi Marmara'yı da kurtaracağız

Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz."