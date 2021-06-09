Başkan Erdoğan'dan Marmara'da müsilaj seferberliği mesajı! Haliç'i temizlediğimiz gibi Marmara'yı da kurtaracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmara'da müsilaj seferberliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilim insanlarının çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak Marmara'yı da kurtaracağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Marmara'daki müsilaj seferberliğine de değinen Başkan Erdoğan, "Yarın yapılacak toplantı sonrası bilim insanlarıyla görüşeceğim." dedi.
"HALİÇ'İ NASIL TEMİZLEDİYSEK MARMARA'YI DA KURTARACAĞIZ"
Müsilaj meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz." dedi.
Vatandaşların içini ferah tutmasını isteyen Başkan Erdoğan, "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Denizden alınan numuneler TÜBİTAK'ta inceleniyor. Yarın yapılacak toplantı sonrası bilim insanlarıyla görüşeceğim. Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak Marmara'yı da kurtaracağız. Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik." şeklinde konuştu.
ARTIMA TESİSİNİ DURDURAN CHP'YE TEPKİ
Temizlik çalışmalarının başladığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu ülkeyi arıtma tesisinin yapımını temel atmama töreniyle durduranların keyfine terk edemeyiz. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi. Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz."
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