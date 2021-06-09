Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Erken seçim talebinin amacı ne? AK Parti döneminde çevre ve orman yatırımları neler?

Burada alg patlaması ve deniz yosunu söz konusu. Azot ve fosfor kirli olduğu zaman bunlar yaşanıyor. Bunlar nereden geliyor. Evsel atıklar sulardan geliyor. Bunlar arıtılmamış oluyor ya da azot- fosforu giderilmemiş oluyor. Öte yandan katı atık çöp problemi var. Derelerden akan pis su söz konusu. Birçok noktadan Marmara'ya atık su girişi var.