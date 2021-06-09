Marmara Denizi'nde müsilaj istilasındaki sularda can pazarı!

Botun üzerine alınarak kurtarılan Kerem Alberi'ye ilk müdahale yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapıldı. Akıntıyla kayalıklara sürüklenen teknenin kurtarılması için de zaman karşı mücadele başlatıldı. Sahil Güvenlik Botu, kıyıya sürüklenen tekneye yanaşmayı başardı. Bu sırada bir personel tekneye atlayarak kontrol altına aldı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilen Kerem Alberi, Arnavutköy Mudanya yat limanına getirildi. Operasyon ise saniye saniye görüntülendi.