Adalar halkından at isyanı! 978 at nerede? Ekrem İmamoğlu'na kayıp at tepkisi

İBB yönetimi, meclis kararıyla Adalar'daki faytonlara son vermişti. İlçedeki bin 200 atı sorumluluğuna almıştı. Bu atlardan 978 tanesi kayboldu. Yönetim 224 atın bakımları esnasında öldüğünü açıkladı. Ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deri atlarına yerleştirilen çiplerle İBB yönetiminin doğru verileri açıklamadığı ortaya çıktı. Atlarla ilgili bilgiler ve belgeler arttıkça CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı görüldü.