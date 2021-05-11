Adalar halkından at isyanı! 978 at nerede? Ekrem İmamoğlu'na kayıp at tepkisi
CHP'li İBB'deki at skandalında söz konusu partiye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüyor. CHP'li İBB'yi pankartlarla protesto eden Adalar halkı, "978 at nerede?" ve "224 at nasıl öldü?" sorularının cevaplarını arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda kaybolan 978 atın akıbeti henüz açıklanmadı. Telef olan 224 ata ait görüntüler ise yürekleri burktu. Hayvanseverler, skandala sessiz. Adalar sakinleri ise ilçe geneline '978 at nerede?', '224 at neden öldü?' ve 'Atları kime verdiniz?' pankartları astı.
İBB yönetimi, meclis kararıyla Adalar'daki faytonlara son vermişti. İlçedeki bin 200 atı sorumluluğuna almıştı. Bu atlardan 978 tanesi kayboldu. Yönetim 224 atın bakımları esnasında öldüğünü açıkladı. Ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deri atlarına yerleştirilen çiplerle İBB yönetiminin doğru verileri açıklamadığı ortaya çıktı. Atlarla ilgili bilgiler ve belgeler arttıkça CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı görüldü.
Akpolat, bilgilerin hemen her gün artarak ortaya çıkması sonrasında apar topar sosyal medya hesabında atlarla birlikte çekilen fotoğrafları sildi. İBB adına yasa dışı satış yaptığı iddia edilen Akpolat'ın ardından Adalar sakinleri İBB tarafından sağlıklı atların Ruam hastası atlarla aynı yerde tutulduğunu ve hastalığın yayılarak atların kasten ölmesine neden olduğu iddiaları ise kan dondurdu.
İfade edilen belge ve iddialar sonrası derin bir sessizliğe gömülen İBB yönetiminin Adalar'da atlara yönelik bakım görüntüleri ise pes dedirtti. Pislik içinde kalan atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü. İBB yönetimi ise vahşet karşısında sessiz.
BAKANLIKTAN AT VE EŞEKLERE MİKROÇİPLİ TAKİP
Tarım ve Orman Bakanlığı; 31 Aralık 2019'da yeni uygulamaya geçmiş; at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilmesini sağlamıştı. Bakanlıkça tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlendi ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlandı.
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