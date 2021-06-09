Son dakika: Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

FETÖ İLE MÜCADELE! "İKİ ÜLKE İÇİN DE SORUN TEŞKİL EDİYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyid ettik. FETÖ başta olmak olmak üzere terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine kadar tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz.

Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Kırgız halkı ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettik. 11 Nisan'da yapılan Anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu.