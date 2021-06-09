Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrasında son dakika açıklamaları! Pazar kısıtlaması kalktı mı? Maskeleri ne zaman çıkartacağız?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantı sonrasında alınan kararları son dakika olarak duyurdu. Zor günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Koca, "Tatili tatil gibi yapabileceğimiz günler geliyor." ifadelerini kullandı. Bakan Koca aşılamada geçilen yeni dönemi açıklarken, yerli aşı hakkında da bir müjde verdi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu.
BU ZOR GÜNLER GERİDE KALIYOR
"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanının kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programı ile bağışıklık elde ederek eski normallerimize nasıl döneceğimizdir. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu zor günler geride kalıyor. Çekinmeden kucaklaşacağımız, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimiz salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arefesindeyiz. Güvenle eski günlere dönebilmek için 3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum.
40 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA PAZARTESİ
Sırası gelen vatandaşlar aşı olmalıdır. Lütfen sırası gelen zaman kaybetmeden aşısını olsun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak. Pazartesi itibariyle 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar da aşılama programına dahil edilecek. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kurallara uymalıyız. Salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
YERLİ AŞI SON AŞAMADA
Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan, Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli sürelerle bağışıklık sağladığı, 2. doz aşı olanların 3. doz aşı olması konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klilik çalışmada bakanlığımızda planlandı. Yerli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız.
"ÇOK YAKINDA SALGINDAN KURTULACAĞIZ"
Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulacağını son vermek olacak, çok yakında salgından kurtulacağız. Mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü devlettir. Bu güce güvenin."
KABİNE YARIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı. Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran Perşembe gününe alındı. Perşembe gerçekleşecek kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı duyuruldu.
KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.
VAKA SAYILARINDA SON DURUM
Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Semptom gösteren yeni hasta sayısı ise 557 olarak açıklandı.
Vefat sayılarındaki düşüş ise sürüyor. Son 24 saatte 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 18 Mart'tan bu yana görülen düşük vefat sayısı.
Ağır hasta sayısı da bir önceki güne oranla 6 kişi azalarak bin 44'e düştü. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 836. Böylelikle salgının başından bu yana tanı konulanların sayısı toplam 5 milyon 300 bin 236'a, vefat edenlerin sayısıysa toplam 48 bin 341'e yükseldi.
İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1),
(68,39), Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28),
Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"
Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane'de 103,86, Kütahya'da 101,55, Ankara'da 99,50 oldu.
Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.
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