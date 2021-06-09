Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrasında son dakika açıklamaları! Pazar kısıtlaması kalktı mı? Maskeleri ne zaman çıkartacağız?

VAKA SAYILARINDA SON DURUM

Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Semptom gösteren yeni hasta sayısı ise 557 olarak açıklandı.

Vefat sayılarındaki düşüş ise sürüyor. Son 24 saatte 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 18 Mart'tan bu yana görülen düşük vefat sayısı.

Ağır hasta sayısı da bir önceki güne oranla 6 kişi azalarak bin 44'e düştü. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 836. Böylelikle salgının başından bu yana tanı konulanların sayısı toplam 5 milyon 300 bin 236'a, vefat edenlerin sayısıysa toplam 48 bin 341'e yükseldi.