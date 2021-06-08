08 Haziran 2021, Salı
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Yunanistan göçmenleri ölüme itti! Türk Sahil Güvenliği kurtardı

'in açıklarında unsurlarınca kara sularına itilen 31 sığınmacı kıyıya çıkarıldı. Sığınmacıların, Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Yunanistan göçmenleri ölüme itti! Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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