26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika: Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika haberi... 'de, unsurlarınca kara sularına geri itilen 61 karaya çıkarıldı. Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

SON DAKİKA | Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 61 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA