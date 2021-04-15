15 Nisan 2021, Perşembe
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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

'nin ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 51 kıyıya çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 51 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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