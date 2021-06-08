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Sağlık Bakanı Koca Covid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda COVID-19 aşısında geçilen yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca mesajıda "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinde COVID-19 aşısıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Bakan Koca paylaştığı mesajında "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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