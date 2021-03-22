22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan ölüme terk etti! 16 yaşındaki sığınmacı nasıl hayatta kaldığını anlattı

Yunanistan ölüme terk etti! 16 yaşındaki sığınmacı nasıl hayatta kaldığını anlattı

'in açıklarında unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, ekiplerince 'nda bulundu. 16 yaşındaki uyruklu Muhammed Seyyid, hayatta kalabilmek için adada üç gün boyunca temiz su içip, ot yiyerek yaşadığı belirtildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
Yunanistan ölüme terk etti! 16 yaşındaki sığınmacı nasıl hayatta kaldığını anlattı

'in açıklarında unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, ekiplerince 'nda bulundu.

Sığınmacı nasıl hayatta kaldığını anlattı SIĞINMACI NASIL HAYATTA KALDIĞINI ANLATTI

Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde bugün yaptıkları aramada bir can yeleği buldu.

Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının çıkmış olabileceğini düşünerek Ada'yı bir kez daha kontrol etti. 16 yaşındaki uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulundu.

Seyyid, ekiplerce Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı. Seyyid'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sığınmacının Yunanistan unsurlarınca denize atılmasının ardından can yeleği sayesinde hayatta kaldığı ve yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, Ada'da kayaların arasındaki temiz suyu içip, ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.

OLAY

Çeşme açıklarında, 19 Mart sabah bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı , Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Sığınmacılar, 'nda 17 Mart'ta yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişlerdi. Kurtarılan sığınmacıların 3'ü de tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA