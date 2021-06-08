Letonya'dan AB'ye Türkiye mesajı! İş birliğine değer veriyoruz

"BİZE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK"

NATO müttefiki iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Akar, görüşmede Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını da değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye'nin AB'nin ve NATO'nun güneydoğu sınırlarında kendisine verilen görevleri 69 yıldır en iyi şekilde yaptığını ifade eden Akar, "Bize verilen görevleri eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. NATO'da ikinci büyük ordu olarak bize düşen görevleri yapmanın rahatlığı, güveni içindeyiz. Yaptığımız personel katkılarının yanı sıra tatbikatlarda da NATO içinde bize düşen görevleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Akar, NATO'nun Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) sorumluluğunun bu sene Türkiye'de olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda NATO üyesi diğer ülkelerle iş birliğimiz de söz konusu. Bu konuda Letonya'nın da VJTF birliğimize katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.