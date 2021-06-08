Son dakika: İzmir’de CHP’liler birbirine girdi! Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saha çalışmalarında bulunmak üzere toplanan partililer, mahalle turu öncesi kahvaltı yapmak için bir kafeteryaya geldi.

Eski Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen başkanlık seçimi sürecinde aralarında görüş ayrılığı bulunan ve bu yüzden husumet olduğu öne sürülen CHP'li İzmir İl Delegesi A.S. ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö arasında, kafeterya yakınında tartışma çıktı.