Son dakika: İzmir’de CHP’liler birbirine girdi! Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırdı
Son dakika haberine göre İzmir’in Torbalı ilçesinde CHP’li il delegesi ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı birbirine girdi. CHP’li il delegesi, Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırdı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö, saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle CHP’li İl Delegesi A.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saha çalışmalarında bulunmak üzere toplanan partililer, mahalle turu öncesi kahvaltı yapmak için bir kafeteryaya geldi.
Eski Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen başkanlık seçimi sürecinde aralarında görüş ayrılığı bulunan ve bu yüzden husumet olduğu öne sürülen CHP'li İzmir İl Delegesi A.S. ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö arasında, kafeterya yakınında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte CHP'li delege A.S., Başkan Yardımcısı'na tekme attı. Ortalık bir anda karışırken, araya giren partililer kavgayı ayırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar A.S., CHP'li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla saldırmaya çalıştı.
ZOR AYIRDILAR
Saha çalışması sırasında gerçekleşen kavgada partililer, birbirine giren A.S. ile Y.S.Ö.'yü güçlükle ayırdı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö, saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle CHP'li İl Delegesi A.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan meydana gelen kavga iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Y.S.Ö. partililerle konuştuğu esnada yanında bulunan A.S.'nin kendisine tekme attığı daha sonra yumruk yumruğa kavga çıktığı ve partililerin araya girmeye çalıştığı anlar görüldü.
SATIRLA SALDIRDI
Görüntülerin devamında CHP'li İl Delegesi A.S.'nin, Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla yürüdüğü yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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