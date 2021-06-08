Son dakika: HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme! Süreç nasıl işleyecek?

Yargıtay Cumhuriyet Başavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yazılı açıklamasında, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine 17 Mart 2021'de dava açıldığını, mahkemece 31 Mart 2021'de iddianamenin iadesine karar verildiğini hatırlattı.

Şahin, dosya kapsamında sunulan delillerle, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin sıralandığını, davalı partinin bu eylemlerin odağı haline geldiğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianameye dercedildiğini belirterek, "Ayrıntılarına iddianamenin 'giriş' kısmında açıklandığı üzere iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından olan siyasi partilerin faaliyetlerini, Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürecekleri, Anayasa'da yer alan hak ve özgürlüklerin hiçbirini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirmeyi amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamayacaklarının Anayasa'nın 3, 4 ve 68/2-3. maddelerinde öngörüldüğünü vurgulayan Bekir Şahin, açıklamasına şöyle devam etti: