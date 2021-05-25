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MHP esnafa destek verdi CHP “Biz yaptık” deyip broşür dağıttı!

Siyasette her şey mübah mı değil mi tartışmasını yeniden açacak bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. ’li belediyenin esnafa verdiği 1200 TL'lik desteği CHP üzerine aldı. Esnafı kapı kapı gezerek "Bu desteği biz verdik" dedi. Hatta daha da ileri gitti "Biz olmasak ters tepiyordu" dedi. CHP’li meclis yelerinin 'daki esnaf gezilerine ve gerçek dışı iddialarına MHP’li Belediye Başkanı yanıt verdi. Enver Demirel, "Ahlaki olmayan bir durum" dedi. Esnafa sağladıkları 1200 TL’lik yardımların sürdüğünü anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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MHP esnafa destek verdi CHP “Biz yaptık” deyip broşür dağıttı!

Esnafa yapılan yardımları kendileri yapmış gibi gösterdi bu da yetmedi sokak sokak gezerek insanları ikna etmeye çalıştılar.

'nin siyasi etikle bağdaşmayan tavrı tepki topladı.

'nın ilçesinde başkanlık yazısıyla olağanüstü toplanan Belediye Meclisi esnafa yardım kararı aldı.

Desteğin altında , ve CHP'nin imzası vardı, meclis üyeleri çekimser davrandı.

Buraya kadar her şey normaldi, taki CHP'li meclis üyelerinin broşürlerle esnafı dolaşmasına kadar. CHP'li isimler desteği size bizim partimiz sağladı iddiasını ortaya attı bu da yetmezmiş gibi " engel olmaya çalıştı." dedi.

Oysa esnafa destek için gelen teklif MHP'li Belediye Başkanı önerisiydi. Belediye Başkanı Enver Demirel, CHP'li meclis üyelerinin yaptığını gayri ahlaki olarak nitelendirdi. CHP'li meclis üyesinin çevrenize de anlatın diyerek propagandasını sürdürmesi de bu kadar da olmaz dedirtti.

Başkan Enver Demirel, "Şimdi işin sahibi gibi iktidarı bir tarafa bırakarak burada bir emek hırsızlığına girmek doğru değildir. Bildiri dağıtarak bu işi kendilerine uyanıklık yapmak bu tabiri caizse siyaseten çok uygun olmayan siyasi nezaket uymayan ahlaki olmayan bir durum." dedi.

Başkan Demirel, "Bunu sanki kendileri yapıyormuşcasına bunu kendi iradelerinin sonucu olarak onlar olmazsa sanki olmayacakmış gibi esnafı gezerek bir bildiri dağıtarak o bildiride grup başkanlarının isim ve telefon numarasını vererek böyle bir siyasi nezakete de uymayan bu çalışmaları üzücü olmuştur." diyerek tepki gösterdi.

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