MHP esnafa destek verdi CHP “Biz yaptık” deyip broşür dağıttı!

Başkan Demirel, "Bunu sanki kendileri yapıyormuşcasına bunu kendi iradelerinin sonucu olarak onlar olmazsa sanki olmayacakmış gibi esnafı gezerek bir bildiri dağıtarak o bildiride grup başkanlarının isim ve telefon numarasını vererek böyle bir siyasi nezakete de uymayan bu çalışmaları üzücü olmuştur." diyerek tepki gösterdi.

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