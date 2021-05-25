MHP esnafa destek verdi CHP “Biz yaptık” deyip broşür dağıttı!
Siyasette her şey mübah mı değil mi tartışmasını yeniden açacak bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. MHP’li belediyenin esnafa verdiği 1200 TL'lik desteği CHP üzerine aldı. Esnafı kapı kapı gezerek "Bu desteği biz verdik" dedi. Hatta daha da ileri gitti "Biz olmasak ters tepiyordu" dedi. CHP’li meclis yelerinin Ankara'daki esnaf gezilerine ve gerçek dışı iddialarına MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yanıt verdi. Enver Demirel, "Ahlaki olmayan bir durum" dedi. Esnafa sağladıkları 1200 TL’lik yardımların sürdüğünü anlattı.
Esnafa yapılan yardımları kendileri yapmış gibi gösterdi bu da yetmedi sokak sokak gezerek insanları ikna etmeye çalıştılar.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi etikle bağdaşmayan tavrı tepki topladı.
Desteğin altında AK Parti, MHP ve CHP'nin imzası vardı, İYİ Partili meclis üyeleri çekimser davrandı.
Buraya kadar her şey normaldi, taki CHP'li meclis üyelerinin broşürlerle esnafı dolaşmasına kadar. CHP'li isimler desteği size bizim partimiz sağladı iddiasını ortaya attı bu da yetmezmiş gibi "Cumhur İttifakı engel olmaya çalıştı." dedi.
Oysa esnafa destek için gelen teklif MHP'li Belediye Başkanı Enver Demirel önerisiydi. Belediye Başkanı Enver Demirel, CHP'li meclis üyelerinin yaptığını gayri ahlaki olarak nitelendirdi. CHP'li meclis üyesinin çevrenize de anlatın diyerek propagandasını sürdürmesi de bu kadar da olmaz dedirtti.
Başkan Enver Demirel, "Şimdi işin sahibi gibi iktidarı bir tarafa bırakarak burada bir emek hırsızlığına girmek doğru değildir. Bildiri dağıtarak bu işi kendilerine uyanıklık yapmak bu tabiri caizse siyaseten çok uygun olmayan siyasi nezaket uymayan ahlaki olmayan bir durum." dedi.
Başkan Demirel, "Bunu sanki kendileri yapıyormuşcasına bunu kendi iradelerinin sonucu olarak onlar olmazsa sanki olmayacakmış gibi esnafı gezerek bir bildiri dağıtarak o bildiride grup başkanlarının isim ve telefon numarasını vererek böyle bir siyasi nezakete de uymayan bu çalışmaları üzücü olmuştur." diyerek tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınavı giriş ekranı: 2021 ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? İşte sınav tarihleri...
- Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...
- 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!
- Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!
- La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...
- Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Darmaduman etti geliyor... Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
- e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...
- Yürekleri dağladı, gözler yaşlı! Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı! "Osman'a baba acısı yaşatayım"
- Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...