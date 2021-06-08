CHP ve İYİ Parti'den HDP oyunu! Hüseyin Yayman gerçekleri A Haber'de anlattı
A Haber'de Erkan Tan'ın konuğu olan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, CHP ve İYİ Parti'nin HDP oyununu değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yayman HDP'nin Kürt vatandaşların temsilcisi olmadığını dile getirdi.
CHP ve İYİ Parti'nin HDP oyununu değerlendiren Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanımızın Milli Birlik ve Kardeşlik projesi var. Bunlar devlete savaş ilan ettiler. Devlete savaş ilan edene devlet de cevabını verir. Özerk bir bölge ilan edeceklerdi. Bunlar ruhunu şeytana, Mossad'a, CIA'e satmış bölge halkı ile hiçbir alakası olmayan cani teröristler." dedi.
Yayman A Haber'deki Sabah Ajans'ı programında yaptığı açıklamada, "HDP Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi değildir. Seçim sonuçlarına bakarsak görürürz. Bölgede hangi parti ne kadar oy almış. Diyarbakır annelerinin mücadelesi de zaferle sonuçlanacaktır." dedi.
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