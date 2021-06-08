08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP ve İYİ Parti'den HDP oyunu! Hüseyin Yayman gerçekleri A Haber'de anlattı

CHP ve İYİ Parti'den HDP oyunu! Hüseyin Yayman gerçekleri A Haber'de anlattı

'de 'ın konuğu olan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, CHP ve 'nin oyununu değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yayman HDP'nin Kürt vatandaşların temsilcisi olmadığını dile getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
CHP ve İYİ Parti'den HDP oyunu! Hüseyin Yayman gerçekleri A Haber'de anlattı

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman canlı yayınında 'a konuk oldu.

CHP ve 'nin oyununu değerlendiren Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanımızın Milli Birlik ve Kardeşlik projesi var. Bunlar devlete savaş ilan ettiler. Devlete savaş ilan edene devlet de cevabını verir. Özerk bir bölge ilan edeceklerdi. Bunlar ruhunu şeytana, Mossad'a, CIA'e satmış bölge halkı ile hiçbir alakası olmayan cani teröristler." dedi.

Yayman A Haber'deki 'ı programında yaptığı açıklamada, "HDP Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi değildir. Seçim sonuçlarına bakarsak görürürz. Bölgede hangi parti ne kadar oy almış. Diyarbakır annelerinin mücadelesi de zaferle sonuçlanacaktır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA