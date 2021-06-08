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Başkan Erdoğan'dan e-spor paylaşımı: Desteklemeye devam edeceğiz!

Son dakika haberine göre Başkan , katıldığı AK Gençlik turnuvasında finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirterek FIFA21, ve ’da turnuvaya katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Başkan Erdoğan'dan e-spor paylaşımı: Desteklemeye devam edeceğiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Gençlik ESPOR turnuvasında FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirterek FIFA21, PUBG ve Zula'da turnuvaya katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

E-sporun desteklemesinin devam edeceğini duyuran Başkan Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Gençlik ESPOR turnuvasında FIFA21 finali çok çekişmeli geçti. FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.

Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu ESPOR'u desteklemeyi sürdüreceğiz."

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