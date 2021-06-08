Son dakika: Gara'ya hava harekatı! MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uwpjCZ2nbp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2021