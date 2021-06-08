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Son dakika: Gara'ya hava harekatı! MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin başarılı harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Gara'ya hava harekatı! MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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